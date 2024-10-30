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Ahmet Özer'in teröristlerle bağlantısı bir kez daha ortaya çıktı! PKK'nın bombacılarına dizdiği methiyeler ilk kez A Haber'de

Ahmet Özer'in teröristlerle bağlantısı bir kez daha ortaya çıktı! PKK'nın bombacılarına dizdiği methiyeler ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 23:48
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebi ile savcılığa sevk edildi. Peki Ahmet Özer ne ile suçlanıyor? Özer hakkındaki iddialar ne? Esenyurt Belediye Başkanı’nın terör soruşturmasında ki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.
Özerin teröristlerle bağlantısı bir kez daha ortaya çıktı!
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