31 Ekim 2024, Perşembe
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Ahmet Özer'in teröristlerle bağlantısı bir kez daha ortaya çıktı! PKK'nın bombacılarına dizdiği methiyeler ilk kez A Haber'de
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebi ile savcılığa sevk edildi. Peki Ahmet Özer ne ile suçlanıyor? Özer hakkındaki iddialar ne? Esenyurt Belediye Başkanı’nın terör soruşturmasında ki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı.