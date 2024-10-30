30 Ekim 2024, Çarşamba
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Ahmet Özer'in telefon konuşmaları ortaya çıktı! A Haber'de anlattı: Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Özer'in telefon görüşmeleri ile ilgili çarpıcı detaylar anlattı.