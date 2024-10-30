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Ahmet Özer'in telefon konuşmaları ortaya çıktı! A Haber'de anlattı: Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış

Ahmet Özer'in telefon konuşmaları ortaya çıktı! A Haber'de anlattı: Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 11:49
Güncelleme:30.10.2024 11:51
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Özer'in telefon görüşmeleri ile ilgili çarpıcı detaylar anlattı.
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Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış
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