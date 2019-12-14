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14.12.2019

Ahmet Davutoğlu'nun yeni prensi İsmail Günaçar'dan FETÖ dili |Video

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaçan FETÖ'cülerle aynı dili kullandı. Gazetecilerin sorusuna küstahça cevap veren Günaçar, "En azından diploması var" akıllara FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın paylaşımını getirdi.

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