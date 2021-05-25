Ahmet Davutoğlu "Hepinizi dinletiyorum" dedi! Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde AK Parti MYK üyelerini dinlettiğini söyledi. Soylu, Davutoğlu'nun 7 haziran seçimlerinin ardından HDP ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkması için pazarlık yapıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde AK Parti MYK üyelerini dinlettiğini söyledi.

Soylu, Davutoğlu'nun 7 haziran seçimlerinin ardından HDP ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkması için pazarlık yapıldığını ifade etti.





