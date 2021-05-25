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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt

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Giriş: 25.05.2021 00:27
Güncelleme:25.05.2021 00:39
Son dakika haberi… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in içi boş iddialarla Türkiye’yi hedef aldığını vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bu amaçla birilerinin sözcülüğünü yaptığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in içi boş iddialarla Türkiye'yi hedef aldığını vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bu amaçla birilerinin sözcülüğünü yaptığını söyledi.

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