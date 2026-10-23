İstanbul ve Trakya için sağanak alarmı: Meteoroloji saat verdi! Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamasına göre İstanbul'da saat 15.00'ten sonra başlaması beklenen sağanağın akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracağı, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde ise daha kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi. Bazı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.