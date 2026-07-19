Ahbap soruşturmasında yurt dışından gelen döviz transferleri mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Oğuzhan Uğur ile Özgür Güner'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri sürerken, şüphelilerin yarın sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmada MASAK'ın şüpheli para transferlerine ilişkin tespitlerinin de dosyada yer aldığı belirtilirken, savcılık ekiplerinin örgütün yurt dışı bağlantıları ve para trafiğine yönelik incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.