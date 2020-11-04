Ağlatan ses kayıtları: Enkaz altında kalanların 112 çağrı merkezi ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı

İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem anında enkaz altında kalan vatandaşlar ile 112 çağrı merkezi arasındaki telefon görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda yaşanan korku ve dramı büyüklüğü hissedilirken, o endişe verici anlar böyle kaydedildi.İşte göçük altında kalanların 112'den yardım istediği o anlar...

İzmir'de yaşanan deprem sonrası çöken binalarda bulunan vatandaşların 112 çağrı merkezini arayarak yardım istediği o anların ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda vatandaşların yaşadığı kaygı ve korku işte böyle görüntülendi.

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