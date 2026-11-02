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İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı! Görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı! Görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti

İran'dan ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, doğrudan görüşmeler için Türkiye ve Katar'ı adres gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi diplomasinin öncelikli seçenek olduğunu belirtirken savunmaya da hazır oldukları mesajını verdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise ABD'ye sert uyarıda bulundu. Gözler, yeniden kurulması beklenen müzakere masasında.

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