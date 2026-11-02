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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'de önemli mesajlar! Hürmüz'e alternatif güzergah vurgusu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'de önemli mesajlar! Hürmüz'e alternatif güzergah vurgusu

Resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yonhap Haber Ajansı'na özel röportaj verdi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan; Mekke İttifakı'nda kurumsallaşma sürecine, Sinop Nükleer Santrali projesine ve Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji piyasalarına etkisine dikkat çekti. Erdoğan, Hürmüz'e alternatif güzergahların oluşturulmasının önemini vurguladı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Seul'deki temasların ayrıntılarını aktardı.

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