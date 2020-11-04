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İzmir depremi sonrası son yolculuklarına uğurlandılar

'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa veriliyor. 58 yaşındaki 'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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İzmir depremi sonrası son yolculuklarına uğurlandılar

'deki depremde hayatını kaybeden (58), 'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

BAYRAKLI'DA ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinin enkazından çıkarılan Erakman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

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CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.

EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Erakman'ın cenazesi, namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Erakman'ın kanser tedavisi gören eşi Reha Erakman'ın ağustos ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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