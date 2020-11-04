İzmir depremi sonrası son yolculuklarına uğurlandılar
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa veriliyor. 58 yaşındaki Nerrin Erakman Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nerrin Erakman (58), Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.
BAYRAKLI'DA ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI
Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinin enkazından çıkarılan Erakman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.
EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Erakman'ın cenazesi, namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Erakman'ın kanser tedavisi gören eşi Reha Erakman'ın ağustos ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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