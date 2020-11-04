İzmir depremi sonrası son yolculuklarına uğurlandılar

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.