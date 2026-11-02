Tucker Carlson'dan çarpıcı iddia! "Trump İran'a nükleer saldırı planlıyor"

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki Kazma Dağı'na yönelik nükleer saldırı planladığını öne sürdü. Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı saldırı konusunda ikna etmeye çalıştığını iddia etti. İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığını savunduğunu belirten Carlson, ABD yönetiminde de görüş ayrılığı bulunduğunu ileri sürdü. Savaş Bakanı Pete Hegseth ve CENTCOM Komutanı'nın askeri seçeneği desteklediğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise diplomasiye fırsat verilmesini savunduğunu öne sürdü.