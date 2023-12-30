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Ağır sınıf torpido ‘AKYA’ enavantere girdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 17:38
Altında Türk mühendislerin imzası bulunan yeni nesil ağır torpido 'AKYA', TCG Preveze denizaltısı tarafından harp başlığı ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Atış talimatını Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi.
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