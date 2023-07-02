02 Temmuz 2023, Pazar
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Afrika’da yeni Fransız taktiği! Sömürgecilik planı şekil mi değiştiriyor? | ANALİZ
Afrika'yı bir köle kaynağı olarak gören Fransa, bugün hem hammadde kaynağı, hem de pazar olarak Afrika ile ilgileniyor. Sömürgecilik sonrası dönemde bağımsızlığını kazanan Afrika ülkelerinin yaşadıkları iktisadi sorunlar yeni sömürgeciliğin de gelişmesine imkan ve ortam sağlıyor. Fransa Afrika'yı sömürmek için yeni yollar deniyor. Detaylar analiz haberimizde...