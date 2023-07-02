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Afrika’da yeni Fransız taktiği! Sömürgecilik planı şekil mi değiştiriyor? | ANALİZ

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Giriş: 02.07.2023 20:59
Afrika'yı bir köle kaynağı olarak gören Fransa, bugün hem hammadde kaynağı, hem de pazar olarak Afrika ile ilgileniyor. Sömürgecilik sonrası dönemde bağımsızlığını kazanan Afrika ülkelerinin yaşadıkları iktisadi sorunlar yeni sömürgeciliğin de gelişmesine imkan ve ortam sağlıyor. Fransa Afrika'yı sömürmek için yeni yollar deniyor. Detaylar analiz haberimizde...
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