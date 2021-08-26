Afganistan'daki son vaziyeti bu sözlerle anlattı: Kabil'deki kaotik durum şiddetlenerek artacak!

Son dakika haberleri... Kabil Havalimanı dışındaki patlamanın ardından son durumu değerlendirmek üzere A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ''Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır. Farklı gruplar tarafından bu süreç yürümeyecek mesajı verilmiş olabilir.'' ifadelerini kullandı. .