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Afetler sonrası neler yapıldı? Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı?

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 11:13
Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? Hangi ilde, kaç konut ne kadar sürede yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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