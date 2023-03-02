02 Mart 2023, Perşembe
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Afetle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli! Şehirler depreme karşı daha dirençli hale getirilecek
Afet zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile cuma günü İstanbul'da yapılacak. Afetlerle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli oluşturuluyor. Türkiye'nin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklarda öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirlenecek. Önlenmesi için ne yapılacak, olduktan sonra nasıl bir müdahale edilecek bunlar detaylı bir şekilde belirlenecek. Kendi alanında yetkin bilim insanları, teknik kadrolar ve yabancı uzmanların desteğiyle şekillenecek. Bu model ışığında, şehirler depreme dayanıklı hale getirilecek. Koordinasyonunu Çevre, Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yönetecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.