AFAD Başkanı Güllüoğlu 'İzmir'deki deprem 7,0 büyüklüğünde' iddialarına A Haber canlı yayınında yanıt verdi

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu İzmir’de yaşanan deprem sonra başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Güllüoğlu, “Rıza Bey ve Barış Sitesi’inde çalışmalar devam ediyor” dedi. Öte yandan Güllüoğlu, depremin büyüklüğüne ilişkin yapılan iddialara da son noktayı koydu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, A Haber canlı yayınında İzmir'de yaşanan depremle ilgili konuştu,

Güllüoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

'Evim hasarlı ama korkuyorum' diyen her vatandaşa kurulan çadırlarımızda gelip kalabilir kimseye bir şart koşmuyoruz. Kızılay'ın sağladığı yemek imkânından da her vatandaşımız faydalanabilir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz.

ENKAZDAKİ ÇALIŞMALAR NE KADAR SÜRECEK?

Enkazdaki çalışmaların zemin kata ulaşıncaya kadar süreceğini söyleyen Güllüoğlu, deremin büyüklüğüne ilişkin iddialarla ilgili de konuştu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ İDDİALARINA YANIT

Uzman arkadaşlarımız depremin büyüklüğünü 6,6 merkez üssünü ise Seferihisar olarak tespit etti. İzmir'deki deprem 110 istasyonumuz tarafından ölçüldü. Tekrar tekrar yapılan ölçümlerin sonucundan depremin büyüklüğü 6,6 olarak belirlendi.

Depremin 7 büyüklüğünde olduğu iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını iddia eden Güllüoğlu, depremin büyüklüğünün 6,6 olduğunu 7 oranının ise bir şehir efsanesi olduğunu söyledi. Öte yandan Güllüoğlu, 7,0 ila 6,6 büyüklüğünde yaşanan bir depreme afet yönetimi açısından herhangi bir fark olmadığını belirtti.

DEPREMZELER TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Kamunun ihtiyaçları giderme konusunda verilen desteklerin yeterli olduğunu söyleyen Güllüoğlu, diğer sivil toplum örgütlerinden ve vatandaşlardan gelen yardımlarında organize edildiğini hiçbir depremzedenin temel ihtiyacının olmadığını ve giderildiğini söyledi. Güllüoğlu, yardımlarıyla, dualarıyla depremzedeleri unutmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların ise gerekli bilgilere resmi internet sayfaları üzerinden başvurabileceklerini söyledi.

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde son bilgilere göre 109 kişi hayatını kaybetmişti.