Adnan Oktar davasında tahliye olan ‘kedicikler’ böyle görüntülendi

Adnan Oktar grubuna yönelik görülen davada tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan ‘kedicikler’ bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi. Yaklaşık 2 ay önce tahliye olan kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla geldikleri duruşma salonunun kapısında birbirine sarılırken görüntülendi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı. Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi. Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.