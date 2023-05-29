Adıyaman'ın Gerger ilçesi Türkiye Yüzyılı'nı tercih etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçelerden biri de Adıyaman Gerger oldu. Başkan Erdoğan Gerger ilçesinden oyların yüzde 87'sini aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy anlattı.

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