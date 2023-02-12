12 Şubat 2023, Pazar
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Adıyaman'ın dağ köyüne yardım götüren Mehmetçik'e sevgi seli
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde Mehmetçik sahadaki aktif görevine devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler yansıdı.