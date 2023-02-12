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Adıyaman'ın dağ köyüne yardım götüren Mehmetçik'e sevgi seli

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Giriş: 12.02.2023 12:09
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde Mehmetçik sahadaki aktif görevine devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler yansıdı.
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