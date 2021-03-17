17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adil Öksüz kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızdırmış! Alçak planları ifşa oldu

Adil Öksüz kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızdırmış! Alçak planları ifşa oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 10:52
Güncelleme:17.03.2021 11:03
15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik ismi olan firari Adil Öksüz'ün, kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na koruma emniyet görevlisi olarak sızdırdığı ortaya çıktı. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardıklarında öne çıkanlar:

"2017 yılında MİT göndermiş olduğu raporda Adil Öksüz'ün iki kuzeninin MİT bünyesi içerisinde görev yaptığını başsavcılıklara bildirmişti. O isimlerden bir tanesi de Ali Öksüz'dü.

Ali Öksüz 2012 yılında MİT'e dış koruma görevlisi olarak başvurmuş sonrasında çalışmaya başlamış. Darbe girişiminin ardından MİT'in de raporu geldikten sonra Siirt'te görevini yaptığı için Siirt başsavcılığınca terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle cezalandırılmış ve ihraç işlemi yapılmıştı.

Ancak yargılanma süreci kapanmadı. Özellikle Ali Öksüz'ün MİT'te hangi görevde olduğu oldukça önemliydi. Ali Öksüz mahrem yapılanmada öğrenci statüsünde yer alıyordu. Elde etmiş olduğu bilgileri örgüte sızdırıyordu.

Dış koruma görevlisi olarak çalıştığı için MİT'e kimin gelip gittiğini kimin aracının girip çıktığını örgüte aktarıyordu. Hatta MİT TIR'ları davasına da Ali Öksüz'ün vermiş olduğu bilgilerin kullanılabileceği noktasında da şüpheler var.

Ali Öksüz bu kapsamda yargılandı. Hatta yargılanma sürecinde 3 defa Adil Öksüz ile görüştüğü ortaya çıktı. Başta bu görüşmeleri inkar etti ancak sonra bunları kabul etti."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adil Öksüz kuzenini MİT’e sızdırmış ADİL ÖKSÜZ KUZENİNİ MİT'E SIZDIRMIŞ

MİT'e nasıl sızdılar? Alçak plan ifşa oldu
MİT'e nasıl sızdılar? Alçak plan ifşa oldu
Sağlık Bakanlığından flaş 'karantina' kararı
Sağlık Bakanlığından flaş 'karantina' kararı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Küfürbaz trol savcı çıktı!
Küfürbaz trol savcı çıktı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
Sağlık Bakanı Koca kritik verileri duyurdu
Sağlık Bakanı Koca kritik verileri duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır mesajı: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır mesajı: Mısır halkı bizimle ters düşmez
HDP'den İyi Parti'ye çağrı
HDP'den İyi Parti'ye çağrı
Esad'a karşı harekete geçtiler!
Esad'a karşı harekete geçtiler!
Atom santrali miydi neydi adı?
"Atom santrali miydi neydi adı?"
Daha Fazla Video Göster