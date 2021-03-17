15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik ismi olan firari Adil Öksüz'ün, kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na koruma emniyet görevlisi olarak sızdırdığı ortaya çıktı. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardıklarında öne çıkanlar:

"2017 yılında MİT göndermiş olduğu raporda Adil Öksüz'ün iki kuzeninin MİT bünyesi içerisinde görev yaptığını başsavcılıklara bildirmişti. O isimlerden bir tanesi de Ali Öksüz'dü.

Ali Öksüz 2012 yılında MİT'e dış koruma görevlisi olarak başvurmuş sonrasında çalışmaya başlamış. Darbe girişiminin ardından MİT'in de raporu geldikten sonra Siirt'te görevini yaptığı için Siirt başsavcılığınca terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle cezalandırılmış ve ihraç işlemi yapılmıştı.

Ancak yargılanma süreci kapanmadı. Özellikle Ali Öksüz'ün MİT'te hangi görevde olduğu oldukça önemliydi. Ali Öksüz mahrem yapılanmada öğrenci statüsünde yer alıyordu. Elde etmiş olduğu bilgileri örgüte sızdırıyordu.

Dış koruma görevlisi olarak çalıştığı için MİT'e kimin gelip gittiğini kimin aracının girip çıktığını örgüte aktarıyordu. Hatta MİT TIR'ları davasına da Ali Öksüz'ün vermiş olduğu bilgilerin kullanılabileceği noktasında da şüpheler var.

Ali Öksüz bu kapsamda yargılandı. Hatta yargılanma sürecinde 3 defa Adil Öksüz ile görüştüğü ortaya çıktı. Başta bu görüşmeleri inkar etti ancak sonra bunları kabul etti."