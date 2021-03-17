Adil Öksüz kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızdırmış





Örgüt içerisinde "Önder" kod adını kullanan zanlı hakkında tanık olarak ifade veren Ö.K., "Koruma olmaları sebebiyle onlardan istenen bilgiler, kuruma giriş yapan araçların bilgileri, kimlerin giriş çıkış yaptığı hassatten biraz daha önde gelen şahıslar, bunlar gazeteci olabilir, önemli olan bürokrat olabilir, bakanlar olabilir, bunlar değişik zamanlarda değişik kapılarda çalıştıkları için hangi kapıda bulunuyorlarsa o kapıdan giren çıkanlarla alakalı bilgileri bizlerle paylaştılar. Bu bilgileri mahrem yapı içerisinde, üstümüz konumunda bulunan Tahir kod adlı Murat Karabulut'a veriyorduk, bilgilerin daha sonra ne olduğunu ve akıbetini bilmiyorum, ancak dönem içerisinde büyük hadiseler olduğunda, örneğin, MİT TIR'ları olayında olduğu gibi bu bilgilerin kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum" dedi.