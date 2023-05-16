17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Adana’da sokak ortasında vahşet! Son sözleri kahretti
Kan donduran vahşet dün Adana'da meydana geldi. Uğur Cöddü, tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan ve ambulansa bindirilirken bir yakınana, "Çocuklarım sana emanet" diyen Burcu Cöddü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, cinayet zanlısı koca ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi. İşte dehşetin ayrıntıları...