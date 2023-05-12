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Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

A Haber
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Giriş: 12.05.2023 14:05
AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptığı sırada ölüm tehdidi aldı. Tehdide sosyal medyada tepki yağdı. Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Yurduseven tehditler savuran kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayında Başkan Erdoğan'a seslendi.
Ölüm tehdidi alan vekil adayı A Haberde ÖLÜM TEHDİDİ ALAN VEKİL ADAYI A HABER'DE

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