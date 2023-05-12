12 Mayıs 2023, Cuma
Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız
AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptığı sırada ölüm tehdidi aldı. Tehdide sosyal medyada tepki yağdı. Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Yurduseven tehditler savuran kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayında Başkan Erdoğan'a seslendi.
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:05
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