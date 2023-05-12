12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptığı sırada ölüm tehdidi aldı. Tehdide sosyal medyada tepki yağdı. Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Yurduseven tehditler savuran kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayında Başkan Erdoğan'a seslendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:05
  • 1
  • 15
Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

Esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti milletvekili adayı ölümle tehdit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven seçim çalışmaları kapsamında dükkanın önünde oturan bir esnafın yanına gidip selam verdi elindeki broşürlerden uzattı.

  • 3
  • 15
Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

  • 4
  • 15
Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız

Dükkan önünde buluan bir başka kişi söze girerek Yurduseven'e açıkça ölüm tehdidinde bulundu.

  • 5
  • 15
Adana’da ölüm tehdidi alan AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven A Haber’de: Korkmayan bir liderin yol arkadaşıyız