Adana'da lezzet şöleni başlıyor: 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1000 dron gösterisi

Adana, 9-11 Ekim tarihleri arasında 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Merkez Park'ta düzenlenecek festivalde Çukurova'nın 70'e yakın tescilli lezzeti ziyaretçilerle buluşurken, gastro şovlar, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalin en dikkat çeken gösterilerinden biri ise cumartesi akşamı Seyhan Nehri üzerinde 1000 dron, lazer ve havai fişekle yapılacak. Adana Valisi Mustafa Yavuz, tüm vatandaşları festivale davet etti.