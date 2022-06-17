Adana'da belediye yolu sattı mahalle ikiye bölündü! Zeydan Karalar'a yol tepkisi

Adana - Seyhan'daki Zeytinli mahallesinin yolu Zeydan Karalar tarafından satılmış, üzerine fabrika yapılmıştı. Mahallelinin mağduriyeti üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar yolu açma sözü verdi ama bugüne kadar bir ilerleme olmadı. Başkan ile mağdur mahalleli karşı karşıya gelince tansiyon yükseldi.

Yolları aylardır kapalıydı. Yolun kapalı olmasının nedeni ise belediye tarafından satılmasıydı.

Zeytinli mahallesinin yolunun geçtiği arsa, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde satıldı. Ancak yeni sahibi, üzerine fabrika yaparken yolu da içine kattı.

Sadece yayalar için bir geçiş alanı bıraktı.

Mahallelinin isyanı üzerine bir süreliğine açılan yol firma tarafından yeniden kapatıldı.

Zeytinli halkı ise tepki için fabrikanın önünde yeniden toplandı.

Karşılarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı görünce eleştirilerini peş peşe sıraladılar.

Tepkiler karşısında zaman zaman sinirlenen Karalar'ın özrü kabahatinden beterdi.