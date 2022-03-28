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Adana’da asma köprüler bakımsız bırakıldı! Köprülerin korkulukları tellere bağlandı

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 09:49
Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma köprüler bakımsızlıktan oldukça tehlikeli bir hal aldı. Köprülerin demir korkulukları inşaat telleriyle birbirine bağlanmış durumda. O bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı, köprülerin güvenlik değil risk taşıdığının altını çizdi.
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