28 Mart 2022, Pazartesi
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Adana’da asma köprüler bakımsız bırakıldı! Köprülerin korkulukları tellere bağlandı
Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma köprüler bakımsızlıktan oldukça tehlikeli bir hal aldı. Köprülerin demir korkulukları inşaat telleriyle birbirine bağlanmış durumda. O bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı, köprülerin güvenlik değil risk taşıdığının altını çizdi.