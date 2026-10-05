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Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası! Art arda sarsıntılar ne anlama geliyor?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana ve Osmaniye'de deprem fırtınası! Art arda sarsıntılar ne anlama geliyor?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler içinde yaşanan çok sayıda sarsıntı sonrası “Daha büyük bir deprem geliyor mu?” sorusu gündeme gelirken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında bölgedeki hareketliliği değerlendirdi. Ersoy, sarsıntıların bir fay zonu üzerindeki seri depremler olarak değerlendirilebileceğini, ancak mevcut hareketlilikten yola çıkarak daha büyük bir depremin kesin olarak geleceğinin söylenemeyeceğini belirtti.

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