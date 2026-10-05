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Ege'de nefes kesen harekat eğitimi
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Ege'de nefes kesen harekat eğitimi

Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, "Deniz Hücum Harekatı Eğitimi" icra edildi.

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