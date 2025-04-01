Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: Boykot çağrısına Türk milleti itibar etmez!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin yerli markalarına yönelik boykot çağrısının ardından, çağrıyı yapan şahıslar hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, boykot çağrısına karşı milletin itibar etmeyeceğini belirtti ve "Boykot çağrısına milletimiz itibar etmez." dedi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklarda şunları söyledi: "Hukuku ve yargı mensuplarını koruyacağız. Bu ülkede hiç kimse ideolojileri kapsamında binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Bir işletmenin hukuki haklarını ve Türk Ceza Kanunu'na göre yargı elbette ki gerekeni yapacaktır. Siyasi çıkar için milletin emeği tehdit edilemez." Tunç, boykot çağrısının toplumda itibar kaybına yol açacağını vurgulayarak, "Bu çağrıyı yapanlar millet nezdinde itibarını kaybetmeye devam edecek. CHP'nin tuttuğu yolu kabul etmek mümkün değil ve bu mantık dışı bir politika, bunun izahı yok. Sokakları terörize ederek şiddet çağrısında bulunmak millet nezdinde kabul edilemeyecek şeylerdir. Keza bu boykot çağrısı da milletimizce tasvip edilmeyecektir." Adalet Bakanı ayrıca, başlatılan soruşturmanın tarafsız ve bağımsız yargı tarafından yürütüleceğini belirterek, "Başlatılan resen bir soruşturma var. Tarafsız ve bağımsız yargı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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