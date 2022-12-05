Adalet Bakanı Bozdağ: Aile kavramı koruma altına alınıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifiyle ilgili konuştu. "Evlilik birliği sadece kadın ve erkek arasında kurulabilir" diyen Bakan Bozdağ, muhalefete "Teklife destek verin" çağrısında bulundu.

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