Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davasına ilişkin flaş sözler: Biz şiddetle mücadelede kadından tarafız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son günlerde tartışmalara neden olan ‘haksız tahrik’ konusunun yeniden tartışılması gerektiğini belirterek, “Tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı? Ya da uygulanmamalı mı?” dedi.

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