29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın adaylığında engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın adaylığında engel yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 12:20
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ konuşmasında "Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yeniden adaylığı konusunda önünde hiçbir anayasal ya da kanuni bir engel bulunmuyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’ın adaylığında engel yok
"Erdoğan'ın adaylığında engel yok"
Başkan Erdoğan’dan BBP’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
Sert sözler: Tatlı su milliyetçileri
Sert sözler: Tatlı su milliyetçileri
Çatılar uçtu evler zarar gördü!
Çatılar uçtu evler zarar gördü!
Bombacı teröristin ifadesi!
Bombacı teröristin ifadesi!
Başkan Erdoğan’dan Destici’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret
Ölümü göze alıp uçtular!
Ölümü göze alıp uçtular!
PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu!
PKK'nın 'eylemsizlik' kararı ve Kılıçdaroğlu!
Esnafa özel işyeri projesi!
Esnafa özel işyeri projesi!
Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Kılıçdaroğlu İnce’ye ne teklif edecek?
Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek?
Başkan Erdoğan’dan 2 kritik temas
Başkan Erdoğan'dan 2 kritik temas
Daha Fazla Video Göster