Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın adaylığında engel yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ konuşmasında "Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yeniden adaylığı konusunda önünde hiçbir anayasal ya da kanuni bir engel bulunmuyor" dedi.

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