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Açılışta edilen dualar muhalefeti rahatsız etti! Dua etmeyi Orta Çap ritüeline benzettiler

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Giriş: 03.09.2021 09:29
Yeni Adli Yıl ve Yargıtay binasının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dualarla gerçekleştirildi. Ellerin açılıp dua edilmesi yine muhalefeti ve muhalefete mensup gazetecileri rahatsız etti. Muhalefetten gelen, laikliğe Fatiha okumaktan, Orta Çağ ritüeline kadar uzanan, inanca ve İslami değerlere saldırı niteliğindeki sözler halkın da tepkisine yol açtı. Her benzer durumda laiklik ve Atatürk vurgusu yapan muhalefet, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye büyük Millet Meclisi'ni dualarla açtığını da görmezden geliyor.
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