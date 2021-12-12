Abdullah Gül kimin adamı? Millet İttifakı’nın 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte perde arkasındaki isim ve tarih...

Millet İttifakı’nın 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile gündeme konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, seçim sürecine dair çok kritik analizlerde bulundu. Erandaç, Abdullah Gül ismine dikkat çekti. Yurt dışından Gül’ü kimin kumanda ettiğini deşifre eden Erandaç, Babacan’ın Abdullah Gül ile olan ilişkisine değindi. İşte Millet İttifakı'nın adayını açıklanacağı tarih ve perde arkasındaki isim...

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları şöyle;

DÜNYAYI YÖNETENLER KİM?

33 tane adam bunlar doların arkasında... Sıklıkla bahsediyoruz bunlardan 2 tanesi Rothschild ve Rockefeller ailesidir. Şimdi ABD'yi idare eden Dış İlişkiler Konseyi yani orada başkanlar gelir gider. Bu konsey bir koluyla Pentagon diğer koluyla doğrudan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Diğeri de ekonomi... Bunlar dolarla iç içe dünya ekonomileriyle küresel sistemlerle beraber dünyayı bunlar idare edip karar veriyorlar.

"YENİ BİR DÜNYA DEVLETİ ORGANİZE EDECEKLER..."

Burada Türkiye ile ilgili konu Biden, açıkça bunları dile getirdi. Biden kim? Küreselciler getirdi. Küresel düzen yeni bir devleti kurmaya çalışıyor. Bunu nerden anladık 2030 NATO stratejisi yani bu tarihte yeni bir dünya devleti organize edecekler. Bunun adı "dijital devlet" 2050'ye kadar götürecekler. Bunun sonucunda İlluminati'nin doğrudan doğruya tek din tek devlet bütün dünyayı kontrol altına alıp mahalleler gibi idare edecek. Büyük şirketlerin tepesindeki 33 adam... Şimdi demokrasi vakıfları kurdular, Türkiye'de fonlayacaklar. Bu fonlama devam ediyor. Almanlar da bunu yapıyor Türkiye'de çeşitli vakıflar aracılığıyla. Soroslar var. Bu projelerle bu sistemi getirdiler. Burada önemli olan olay şu; doğrudan doğruya bu kararı neden vermiyorlar? Onlar bir proje halinde, zamanlama planlama içindeler. Bu zamanlama kademe kademe getiriyorlar.

ABDULLAH GÜL KİMİN ADAMI?

Ekonomi manipülasyonlarla, Türkiye içindeki CHP omurgasında partileri bir araya toplamakla, AK Parti'de Davutoğlu, Babacan'ı istifa ettirmekle... Bunların Türkiye'de önemli bir ismi var Abdullah Gül. Bu ismi muhakkak tutacaksınız. Abdullah Gül ARAMCO'dan geliyor. Yani dünya petrol organizasyonunda derin ABD ve İngiltere'nin petrol şirketlerinin en büyük organizasyonu olan ARAMCO'dan geliyor. ARAMCO'dan siyasetin içinde kademe kademe geldi. Şu anda perde gerisinde de bu Millet İttifakı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Ali Babacan'a bir parti kurdurdu. Ali Babacan ile siyasi organizasyon içindeler.

DÜNYA DENKLEMİ: NATO-RUSYA-ÇİN-ABD…

ABD`nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, müthiş bir adam kendisi bu göreve gelmeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı Dış İstihbarattan da sorumlu müsteşar yardımcısı bu görevden sonra dönecek. Dışişleri Bakan yardımcısı olacak. Petrol boru hatlarını doğalgaz hatlarını ve özellikler Doğu Akdeniz üzerindeki bütün mekanizmaları dünyadan en iyi bilen adam... Şimdi aynı tipte başka bir isim getiriyorlar. Moskova'da büyükelçilik yapan yine aynı olayın üzerinde... Dünyada 2 tane olay var kavga edilen. NATO 2030 ne dedi; Rusya ve Çin düşmanımız. ABD ve NATO, Çin'e doğrudan doğruya kuşatma yapıyor. Dünyada 2 savaş bölgesi var Doğu Akdeniz Karadeniz... Petrolü, ülkeleriyle parçalayacak imkanlarıyla Afrika üzerinde oynanan oyunlarla. Burada Kızıldeniz var Basra Körfezi var bunun ötesinde Atlas Okyanusu'nda Çin'in ataklarını takip ediyorlar. İkincisi ise Hint Pasifik ve Asya Pasifik. Asya-Pasifik'te ABD İngiltere ile birlikte.

MİLLET İTTİFAKI'N ADAYINI NASIL BELİRLEYECEK? İŞTE TARİH...

Kademe kademe getirip bu adayı Mart'ta belirleyecekler. Geçen sene Başkan Erdoğan ve Bahçeli harika bir şey yaptı ve seçim kanunundan bahsetti. Seçim kanunu devreye girdikten sonra 1 yıl sonra devreye giriyor. Şimdi seçim kanunu hazır büyük ihtimalle Şubat'ta gelecek Mart'ta çıkacak bir yıl geçecek. 2022 Mart ayında uygulanması söz konusu olacak. Burada ne olacağını kestiremiyorlar ve bekliyorsalar buna yönelik ekonomik manipülasyonlar ile partileri bir arada tutarak yer yer kavga ettirerek. Bunların bir kısmı taktik kavga... Bunların hiçbiri liderlerin bunlarla birlikte olmayacak. Önümüzdeki günlerde mitingleriyle, iç dengeleriyle sokak hareketleriyle tansiyonu yükselterek, kaos imkanı ile ocak ayında şubat ayında yeni bir duruma getirecekler. Orada aday önemli olmayacak. Liderle adam olmayacak. Bir biblo adam çıkaracaklar. Biblo adam altında bunlar bir yönetim başkanlık modeli başkanlık konseyi kafalarında var. Önümüzdeki günlerde onlara taktik verecekler, Bu sistemi Abdullah gül organize edecek, temaslar yapılacak.



