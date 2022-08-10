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Abdülhamid Han'a eşlik eden 3 gemiye anlamlı isim: Kutsi, Murat ve Hakan İlhan

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Giriş: 10.08.2022 20:33
Türkiye, Rum çetelerin katlettiği 3 kardeşi unutmadı. Türkiye Petrolleri’ne ait sondaj destek gemilerine Rumlar tarafından Kıbrıs’ta şehit edilen üç kardeşin adları verildi. Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğulları Murat, Kutsi ve Hakan İlhan adları artık Mavi Vatan'da yaşatılacak. Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kıbrıs'ta 59 yıl önce Rum çetelerce katledilen üç kardeşinin isminin Doğu Akdeniz'de görev yapacak yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'a eşlik eden 3 gemiye verilmesini, "Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz." diye değerlendirdi.

Türkiye Petrolleri'ne ait sondaj destek gemilerine Rumlar tarafından Kıbrıs'ta şehit edilen üç kardeşin adları verildi.

Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğulları Murat, Kutsi ve Hakan İlhan adları artık Mavi Vatan'da yaşatılacak.

Türkiye, Rum çetelerin katlettiği 3 kardeşi unutmadı. Mavi Vatan'da görev yapacak olan 3 gemiye isimlerini verdi.

21 Aralık 1963'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüm dünyanın seyirci kaldığı bir vahşet yaşandı.

Rum terör örgütü EOKA, Kıbrıslı Türklere yönelik kanlı saldırılar düzenledi.

O dönemde Kıbrıs'taki bir askeri hastanenin yöneticiliğini yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu da EOKA terör örgütü tarafından küvette kurşuna dizildi.

Rumların yaptığı bu katliama ilişkin fotoğraflar ise hafızalara kazındı.

Aradan yıllar geçti Türkiye, Rum çetelerin katlettiği 3 kardeşi unutmadı.

Mavi Vatan'da görev yapacak 3 gemiye şehit edilen Kutsi, Murat ve Hakan İlhan isimlerini verildi.

Gemiler, Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışmalarına eşlik edecek.

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3 gemiye anlamlı isim
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