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ABD'nin 'Türkiye operasyon yapabilir' açıklaması ne anlama geliyor?

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Giriş: 19.11.2022 01:45
ABD Erbil Başkonsolosluğu, internet sitesinden 'vatandaşları için' yayınladığı bildiride, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı A Haber'de değerlendiren uzmanlar, duyurunun zamanlamasının manidar olduğunu vurgulayıp, "5. harekatın" önemini maddeleriyle anlattı.
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