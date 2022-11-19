ABD'nin 'Türkiye operasyon yapabilir' açıklaması ne anlama geliyor?

ABD Erbil Başkonsolosluğu, internet sitesinden 'vatandaşları için' yayınladığı bildiride, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı A Haber'de değerlendiren uzmanlar, duyurunun zamanlamasının manidar olduğunu vurgulayıp, "5. harekatın" önemini maddeleriyle anlattı.