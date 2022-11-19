19 Kasım 2022, Cumartesi
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ABD'nin 'Türkiye operasyon yapabilir' açıklaması ne anlama geliyor?
ABD Erbil Başkonsolosluğu, internet sitesinden 'vatandaşları için' yayınladığı bildiride, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı A Haber'de değerlendiren uzmanlar, duyurunun zamanlamasının manidar olduğunu vurgulayıp, "5. harekatın" önemini maddeleriyle anlattı.