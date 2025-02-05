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ABD’nin Gazze’yi işgal planı! Trump koltuğun diyetini ödüyor

ABD’nin Gazze’yi işgal planı! Trump koltuğun diyetini ödüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 10:05
Güncelleme:05.02.2025 10:05
Gazze kasabı Netanyahu ABD'de Başkan Trump ile görüştü. Trump, Gazze'yi nasıl işgal edeceklerini dünyanın gözünün içine baka baka anlattı. Netanyahu ise sürekli Trump'a teşekkür ederek yakın ilişkiyi sürdürmek istedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.
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ABD’nin Gazze’yi işgal planı! Trump koltuğun diyetini ödüyor
Trump koltuğun diyetini ödüyor
Trump koltuğun diyetini ödüyor
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