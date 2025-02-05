ABD’nin Gazze’yi işgal planı! Trump koltuğun diyetini ödüyor

Gazze kasabı Netanyahu ABD'de Başkan Trump ile görüştü. Trump, Gazze'yi nasıl işgal edeceklerini dünyanın gözünün içine baka baka anlattı. Netanyahu ise sürekli Trump'a teşekkür ederek yakın ilişkiyi sürdürmek istedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.

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