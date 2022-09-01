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ABD’nin Dedeağaç planı ne? Çarpıcı değerlendirme: ABD ve Yunanistan bayrağı manidar

A Haber
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Giriş: 01.09.2022 16:33
ABD Dedeağaç'ı neden silahlandırıyor? Bir yılda askeri malzeme sevkiyat miktarı14 kat arttı? Dedeağaç'taki askeri üslenme kime karşı yapılıyor? Emekli Tuğgereral Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, "Dedeağaç Türkiye için güvenlik konusunda hassas bir bölge" ifadelerini kullanarak "Yanuli Kışlası’ndaki ABD ve Yunanistan bayrağı manidar" dedi.
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