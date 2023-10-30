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ABD’nin asıl niyeti ne? İsrail'in Gazze'de ikinci aşama planı ne?

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 17:22
ABD, işgalci İsrail’in çocuklara karşı açtığı savaş ile birlikte Tel Aviv'e destek amacıyla Akdeniz'e yığınak yapmayı sürdürüyor. Geçen hafta Doğu Akdeniz'e gönderilen Gerald Ford uçak gemisinin ardından önceki gün de Eisenhower uçak gemisi liderliğindeki taarruz grubu Akdeniz'e girdi. Biden yönetimi, Yunanistan'ın Girit Adası’na da askeri gemi ve uçak konuşlandırdı. Peki ABD’nin asıl niyeti ne? İsrail'in Gazze'de ikinci aşama planı ne? 24 gündür bombalanan Gazze'ye kara saldırısı başladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
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