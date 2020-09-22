ABD'li Korgeneral'den Türkiye-Yunanistan-Fransa açıklaması! Ben Hodges A Haber'e özel konuştu

A Haber'e özel konuşan ABD eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, Fransa'nın tarafsız kalamadığına değindi. Doğu Akdeniz krizini değerlendiren Hodges, "Türkiye'siz bir NATO'yu hayal bile edemem. Türkiye NATO'nun temel bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

A Haber'deki Memleket Meselesi programına özel röportaj veren ABD eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben, Doğu Akdeniz krizini değerlendirdi.

"TÜRKİYE NATO'NUN TEMEL BİR PARÇASIDIR"

ABD eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, "Türkiye'siz bir NATO'yu hayal bile edemem. Türkiye NATO'nun temel bir parçasıdır. İlişkilerimizi ne olursa olsun iyileştirmemiz ve Türkiye ile müttefikliğimizi korumamız gerekiyor." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimine de dikkat çeken Hodges, sorunun diplomasi ile çözülebileceğini söyledi.

ABD eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, "Bence asıl önemli olan kimin liderliğince bu sorunun çözülebileceği. Kimin halkına neden bu sorunun çözülmesi gerektiğini anlatabileceği. İki tarafında gerginliği azaltması gerekiyor.

"FRANSA OBJEKTİF DAVRANAMADI"

Fransa'nın gerginliği tırmandığını belirten Hodges, Fransa'nın objektif davranmadığını itiraf etti.

Fransa hakkında net açıklamalarda bulunan ABD eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, "Eminim ki Yunanistan da Türkiye kadar bu sulara ilgi duyuyordu. Onlar da gerilimin tırmanmasını veya bir kriz çıkmasını istemiyorlardır. Bence, Yunanistan ile Türkiye arasında çıkan bu sorunu diplomatik olarak çözmenin başını çeken Almanya Türk ve Yunan liderlerin bir diplomatik çözüm bulmaya yönlendirmek ve önemli müttefiklerini desteklemek ister. Fransa burada daha tarafız bir taraf olmalı. Fransa, Yunanistan ile Avrupa Birliği'nden ama ayı zamanda NATO'da da Türkiye ile müttefik. Fransa burada bağımsızlığını ve objektifliğini vurgulamalıydı ama bence bunu gösteremediler"