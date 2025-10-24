AB’den Rusya’ya dev yaptırım paketi! Rusya ile anlaşmalar kademeli olarak sonlanacak

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı. Buna göre Rus gazının kullanımı Ocak 2027'ye kadar sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa Birliği’nin gaz kararını değerlendirdi, "Ekonomimiz bundan çok etkilenmez" dedi. Putin kendisiyle görüşmeyi iptal eden Trump'ı da uyardı iki ülke ilişkilerinin zarar gördüğünü söyledi.

