AB'den Rusya'ya dev yaptırım paketi! Rusya ile anlaşmalar kademeli olarak sonlanacak
AB’den Rusya’ya dev yaptırım paketi! Rusya ile anlaşmalar kademeli olarak sonlanacak

AB'den Rusya'ya dev yaptırım paketi! Rusya ile anlaşmalar kademeli olarak sonlanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 13:16
Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı. Buna göre Rus gazının kullanımı Ocak 2027'ye kadar sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa Birliği’nin gaz kararını değerlendirdi, "Ekonomimiz bundan çok etkilenmez" dedi. Putin kendisiyle görüşmeyi iptal eden Trump'ı da uyardı iki ülke ilişkilerinin zarar gördüğünü söyledi.
CHP’de yol haritası nasıl şekillenecek?
CHP kurultay davasındaki karar ne anlama geliyor?
CHP’nin kurultay davasında ’ret’ kararı çıktı!
Başkan Erdoğan’dan Körfez dönüşünde sert mesajlar!
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Lağım patladı artık milletim görüyor
Türk güvenlik personeli Gazze’ye gidecek mi?
CHP’nin kurultay davasında karar çıktı!
Fahiş kiralara karşı 500 bin evlik dev hamle!
CHP için karar günü! Olası senaryolar ve siyasi yankıları
CHP’de tarihi dava başladı!
AB’den Rusya’ya dev yaptırım paketi!
İzmir Foça’yı sel vurdu! AFAD Başkanı A Haber’de
