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İnsan kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 kaçak göçmen yakalanırken 4 organizatör mahkemece tutuklandı. İnsan taciri 2 araç sürücüsüne 205 bin TL idari para cezası uygulandı.

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