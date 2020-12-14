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ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı! Dışişleri'nden sert tepki geldi

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Giriş: 14.12.2020 21:39
Güncelleme:14.12.2020 21:42
Son dakika haberi... ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını duyurdu. Uygulanacak yaptırımların hedefinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ""Tek taraflı kararı kınıyor ve reddediyoruz. ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.
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