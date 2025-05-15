ABD’den Türkiye’ye silah satışı onayı! 300 milyon dolarlık satış

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı. Buna göre Bakanlık toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze ve 6 güdüm satışına onay verdi. Ayrıca toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet aım-9x Füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet taktik güdüm birimi satışı da onaylandı.

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