ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıkları vurgulandı.

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