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ABD'den kritik ziyaret! ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı 2 gün Ankara'da

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 15.04.2024 15:39
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass Ankara'da. Bu arada Türkiye ve ABD’nin ortak tatbikat yapacağı açıklandı. Her iki sıcak gelişmeyi dair detayları A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu aktardı.
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