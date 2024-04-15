ABD'den kritik ziyaret! ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı 2 gün Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass Ankara'da. Bu arada Türkiye ve ABD’nin ortak tatbikat yapacağı açıklandı. Her iki sıcak gelişmeyi dair detayları A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu aktardı.

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