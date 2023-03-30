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ABD’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaret! ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü… ABD Başkanı Biden’dan açık destek

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Giriş: 30.03.2023 08:35
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Feffry Flake'i makamında kabul etti. Büyükelçi Flake, Kılıçdaroğlu'na seçimlerde başarılar diledi. Bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını akıllara getirdi.
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