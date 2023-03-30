30 Mart 2023, Perşembe
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ABD’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaret! ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü… ABD Başkanı Biden’dan açık destek
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Feffry Flake'i makamında kabul etti. Büyükelçi Flake, Kılıçdaroğlu'na seçimlerde başarılar diledi. Bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını akıllara getirdi.